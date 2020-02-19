Джошуа назвал возможную дату боя с Усиком

Действующий обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил, что готовится не только к своему следующему поединку против болгарина Курбата Пулева, но и к бою против украинца Александра Усика. По его словам, поединок может состояться уже в июне 2020 года.

Об этом британский тяжеловес рассказал он в комментарии Sky Sports.

"Пока план такой, что я бьюсь с Пулевым, а Усик – с Чисорой. И я точно знаю, что буду драться против Александра Усика в ближайшее время",– заявил Джошуа.

Кроме того, британец признался, что его целью является проводить как можно больше поединков в течение года.

"Хочу драться дважды, а то и трижды в год. Это даст возможность хорошо спланировать подготовку к каждому из соперников", – рассказал чемпион мира.

Отметим, промоутер Джошуа Эдди Хирн ранее заявил, что возможный бой с Усиком не стал бы для Джошуа легкой прогулкой.

"Джошуа – очень опасен. Но знаете, ему также будет очень сложно с Усиком. Если бой состоится – это будет ярчайшим событием в истории бокса. Джошуа точно готов пойти на это", – сказал Хирн.

Как ранее сообщал Фокус:

Британец Энтони Джошуа победил Энди Руиса в реванше, вернув себе пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.