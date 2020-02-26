Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках
Известный футбольный специалист, бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф этапах еврокубков. Об этом сообщает beIN Sports.
"Команды играют дома с мыслью, что каждый пропущенный гол – это наполовину вылет. Порой возникает ощущение, что это правило становится большой помехой, потому что на своем поле футболисты вынуждены атаковать, но при этом осторожно играть в обороне, – сказал Венгер.
Он отметил, что существующее правило имеет большое значение для построения тактики игры.
Я давно предлагал избавиться от правила выездного гола хотя бы до дополнительного времени, потому что в современном футболе мяч, забитый в гостях, имеет слишком большое значение. Присутствие этого правила больше нельзя ничем объяснить. Оно было введено, когда гостевой матч мог не показываться на телевидении, а поля были плохими. Думаю, отмена правила стала бы хорошим решением", – сказал Венгер .
Правило выездного гола впервые было опробовано на Кубке обладателей кубков УЕФА-1965/1966. Согласно нему, если по итогам двух-матчевого противостояния зафиксирован ничейный результат, победителем пары становится команда, забившая больше мячей в гостевом матче.
Как ранее сообщал Фокус:
- Международная федерация футбола (FIFA) думает над тем, чтобы изменить принцип определения офсайда (положения "вне игры") в пользу атаки.
- ФИФА одобрила введение новых правил в футболе с июня 2019 года. Измененные правила будут применяться в следующих случаях:
- Если игрок забил гол или создал голевой момент с помощью случайного попадания мяча в руку, нечаянная игра рукой теперь будет наказываться.
- Идущий на замену футболист, теперь должен покидать поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля.
- При розыгрыше удара от ворот, теперь необязательно доставлять мяч за штрафную, прежде чем его коснется защитник.
- При пробитии штрафных, футболисты атакующей команды больше не могут вставать в стенку. Они должны находиться как минимум в метре от нее и не мешать защитникам.
- Когда матч переходит в дополнительные 15-минутные таймы, разрешено использование четвертой замены.