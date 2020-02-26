Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках

Спорт
Впервые действующее правило было применено в еврокубковом сезоне-1965/66

Известный футбольный специалист, бывший главный тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в плей-офф этапах еврокубков. Об этом сообщает beIN Sports.

"Команды играют дома с мыслью, что каждый пропущенный гол – это наполовину вылет. Порой возникает ощущение, что это правило становится большой помехой, потому что на своем поле футболисты вынуждены атаковать, но при этом осторожно играть в обороне, – сказал Венгер.

Он отметил, что существующее правило имеет большое значение для построения тактики игры.

Я давно предлагал избавиться от правила выездного гола хотя бы до дополнительного времени, потому что в современном футболе мяч, забитый в гостях, имеет слишком большое значение. Присутствие этого правила больше нельзя ничем объяснить. Оно было введено, когда гостевой матч мог не показываться на телевидении, а поля были плохими. Думаю, отмена правила стала бы хорошим решением", – сказал Венгер .

Правило выездного гола впервые было опробовано на Кубке обладателей кубков УЕФА-1965/1966. Согласно нему, если по итогам двух-матчевого противостояния зафиксирован ничейный результат, победителем пары становится команда, забившая больше мячей в гостевом матче.

Как ранее сообщал Фокус:

  1. Если игрок забил гол или создал голевой момент с помощью случайного попадания мяча в руку, нечаянная игра рукой теперь будет наказываться.
  2. Идущий на замену футболист, теперь должен покидать поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля.
  3. При розыгрыше удара от ворот, теперь необязательно доставлять мяч за штрафную, прежде чем его коснется защитник.
  4. При пробитии штрафных, футболисты атакующей команды больше не могут вставать в стенку. Они должны находиться как минимум в метре от нее и не мешать защитникам.
  5. Когда матч переходит в дополнительные 15-минутные таймы, разрешено использование четвертой замены.