Украинка Надежда Мохнацкая завоевала золотую награду на этапе Кубка мира по фристайлу

Украинка Надежда Мохнацкая завоевала свое первое в карьере "золото" на этапе Кубка мира по фристайлу, который проходит в Казахстане.

Об этом сообщается на странице Free Style Ukraine в Facebook.

Наша спортсменка, которая является серебряным призером буковельского этапа Кубка Европы, прошла в топ-10 лишь с седьмым результатом (73,08 балла).

Однако после первого финального прыжка (80,64 балла) она сумела пробиться в топ-6 и отобраться в суперфинал.

В решающем прыжке Надежда сделала ставку на надежность, немного уменьшив сложность его выполнения, но не допустила ошибок, и за счет этого сумела обойти своих более опытных конкуренток (73,66 балла).

После выступления в Казахстане Мохнацкая поднялась на седьмое место в общем зачете Кубка мира. Последний его этап пройдет в российском Красноярске 8 марта.

Отметим, что помимо Мохнацкой в Казахстане выступали другие украинцы: Анастасия Новосад – 11 место, Николай Пуздерко – 9 и Александр Окипнюк – 22.

Как ранее писал Фокус:

Олимпийский чемпион по фристайлу украинец Александр Абраменко стал вторым на чемпионате мира в США в прошлом году.