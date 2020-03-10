Из-за коронавируса УЕФА ввел запрет на рукопожатия игроков перед игрой

Из-за распространения коронавируса УЕФА ввел запрет на рукопожатия с соперниками и арбитрами в рамках предматчевого протокола. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что УЕФА вынес такое решение по рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Данное ограничение распространяется на все матчи УЕФА и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Как ранее сообщал Фокус:

Союз европейских футбольных ассоциаций не исключает перенос или отмену Евро-2020 в случае, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться.