На Олимпиаде - 2020 в Токио выступит 11-летняя спортсменка

На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио выступит спортсменка, которой всего лишь 11 лет. Представительница Сирии Хенд Заза добыла олимпийскую лицензию в соревнованиях по настольному теннису.

Об этом сообщает iSport.

Заза квалифицировалась на Игры, победив в финале отбора в Азии 42-летнюю Марьяну Сакахиян из Ливана. Она будет самой юной участницей Олимпийских игр в Токио.

В настоящее время Заза занимает 155-е место в мировом рейтинге спортсменок, занимающихся настольным теннисом.

Отметим, что самым молодым медалистом в истории Олимпийских игр является греческий гимнаст Димитриос Лундрас. Он выиграл "бронзу" в командных соревнованиях на первых Олимпийских играх современности в 1896 году в Афинах. На тот момент Лундрасу было 10 лет и 218 дней.

Напомним, 13 февраля глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года Есиро Мори опроверг слухи об отмене или переносе Олимпиады. По его словам, коронавирус, эпидемия которого распространяется по всему миру, никак не повлияет на график проведения игр.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры стартуют 25 августа.

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Мужская сборная Украины по настольному завоевала золотую награду Паралимпиады-2016 в командном турнире.