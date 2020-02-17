Олимпиада-2020 в Токио будет "эмоциональной"

Игры пройдут с 24 июля по 9 августа

Организаторы летней Олимпиады, которая пройдет в этом году в Токио, выбрали девиз игр. Слоганом стала фраза "Объединены эмоциями" (United by emotion), сообщила пресс-служба оргкомитета Игр. Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа.

Как объяснили организаторы, выбранный девиз "подчеркивает способность спорта объединять людей из разных слоев общества". Слоган будет демонстрироваться на английском языке в местах проведения соревнований, на улицах городов, а также на фирменной продукции Игр.

В снятом к Олимпиаде видеоролике снялась японская теннисистка Наоми Осака. Она – победительница двух турниров Большого шлема, пяти турниров WTA; бывшая первая ракетка мира.

Спрос на билеты Олимпиады в Токио организаторы называют беспрецедентным – он превышает предложение в 10 раз. По официальным данным, на проведение Игр будет потрачено $12,6 млрд.

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио, бывший премьер-министр Японии Есиро Мори опроверг слухи об отмене или переносе Олимпиады. По его словам, новый китайский коронавирус, эпидемия которого сейчас распространяется по всему миру, никак не повлияет на график проведения игр.

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