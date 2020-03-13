Эти "волки" нам по зубам. "Шахтер" выиграл при пустых трибунах у "Вольсбурга"

Этот матч, как и остальные еврокубковые поединки текущей недели, прошел под аккомпанемент растущих в геометрической прогрессии известий о нарастающей угрозе всемирной эпидемии коронавируса. В результате, подавляющее большинство встреч, в том числе игра с участием «горняков» прошла без зрителей.

На «Фольксваген-Арене» пустовала даже медиа-трибуна: журналистам вход на стадион также был запрещен. Кроме того, участники поединка, следуя свежим инструкциям УЕФА, отказались от традиционных предматчевых рукопожатий. Впрочем, в подтрибунном помещении, перед выходом команд на поле, этот запрет был нарушен. Инициатором «криминала» выступил бразильский латераль хозяев Пауло Отавио, тепло поприветствовавший земляков из «Шахтера» - с некоторыми дошло даже до обнимашек.

Впрочем, гораздо больше повода для беспокойства болельщикам «горняков» доставляла не паника от надвигающейся эпидемии, а травма Степаненко. Накануне стало известно, что основному опорнику «оранжево-черных» и сборной Украины прооперировали мениск и восстановление займет около месяца. А это означало, что в центральной зоне у «Шахтера» образуется дыра, которую предстояло заштопать Алану Патрику и Маркосу Антонио. Забегая вперед, отметим, что через паутину, которую сплел бразильский дуэт, прорывались не только мелкие угрозы-мушки, но и сердитые шмели.

Хозяева сразу же завладели территорией, наладили контроль над мячом и создали несколько полумоментов. Но «горнякам» хватило буквально 10 минут, чтобы, освоившись на новом месте, отодвинуть игру от своих ворот. И буквально в первой же своей серьезной атаке подопечные Луиша Каштру превратили унылый ноль на табло «Фольксваген Арены» в обнадеживающую единицу. Исмаили подал слева, Брукс неудачно задел мяч и Жуниор Мораес первым успел к небольшой «свечке», головой протолкнув мяч мимо голкипера в ворота. 0:1 – важнейшее для гостевой встречи дело сделано! Дальше – больше! Спустя 3 минуты «горняки» получили право на пенальти, после того, как прострел Додо справа был прерван в хозяйской штрафной рукой Арнольда. Словенский арбитр Дамир Скомина, сходив для очистки совести посмотреть повторы на мониторе, указал на «точку». Судейский приговор вызвался исполнять Коваленко, но пробил хоть и в самый угол, но как то слабенько, и кипер «Вольфсбурга» Кастельс сумел дотянуться до мяча и взять его намертво.

Через 20 минут ситуация повторилась как под копирку, но уже у противоположных ворот. Вновь игра рукой в штрафной («волейболистом» побыл Матвиенко), подсказка Скомине от видеоассистента и пенальти. Вегхорст решил, в отличие от Коваленко, пробить на силу, но в момент удара у него поскользнулась опорная нога и мяч полетел в небеса, намного выше ворот. 2 незабитых пенальти за один тайм – нечастое явление в еврокубках.

Впрочем, избежав гола «в раздевалку», «Шахтер» пропустил «из раздевалки». Первый же после перерыва угловой у ворот Пятова оказался счастливым для хозяев. Высоченный Брукс, как показалось, даже не очень и прыгал, чтобы выиграть «второй этаж» у Матвиенко и Коваленко – просто очень точно выбрал позицию, и подставил голову под навес – 1:1. После этого немцы серьезно прибрали инициативу к своим ногам, и нам пришлось пережить несколько тревожных минут. Но в который уже раз свое веское слово сказали бразильцы «Шахтера». На этот раз соло исполнил Алан Патрик. Сначала, исполняя «финт Зидана» он вынудил Брукса сфолить, заработав перспективный штрафной. А потом сам же от души и приложился метров с 25. Кастельс до мяча дотянулся, перевел его в перекладину, но по инерции улетел в сторону от ворот. А мяч отлетел к одинокому Маркосу Антонио и малыш-опорник головой поразил безхозные ворота – и это 1:2!

С тем и закончили, хотя на флажке немцы несколько раз очень серьезно потревожили нашу оборону. Но игра за нами! И у «горняков» отличный задел перед домашним поединком. Впрочем, ответный матч через неделю может и не состояться. В четверг днем было объявлено, что 17 марта состоится совещание УЕФА, на котором будет поднят вопрос о переносе из-за пандемии коронавируса внутренних чемпионатов, еврокубков и Евро-2020. Собственно, два матча 1/8 Лиги Европы – с участием итальянских команд (Интер – Хетафе и Севилья – Рома) – были отменены еще накануне. «Фокус» поинтересовался, что думают по поводу возможного свертывания текущего розыгрыша ЛЕ в «Шахтере», но в донецком клубе от прямого ответа ушли: «Пока не будет информации от УЕФА – и по домашнему матчу, и по турниру в целом – нет смысла что-то комментировать».