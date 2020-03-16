В Китае решили возобновить национальный чемпионат по баскетболу

Китайская баскетбольная ассоциация (КБА) приняла решение возобновить национальный чемпионат по баскетболу после того, как была получена информация о положительной динамике борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ESPN.

В настоящее время обсуждается формат возобновления чемпионата. Рассматривается вариант, что 20 команд будут проводить игры в одном-двух городах, но без зрителей.

Около 40 баскетболистов из США, которые играют в китайской баскетбольной лиге, в январе отправились домой по указанию клубов. Сейчас же КБА призывает их вернуться в Китай. Их предупредили, что по возвращению они будут помещены на 2-недельный карантин.

Отмечается, что многие из американских баскетболистов не хотят возвращаться в Китай, пока ситуация не будет полностью взята под контроль.

КБА, в свою очередь, пригрозила, что если игроки не вернутся в указанные сроки, то будут пожизненно дисквалифицированы в китайском баскетболе.

Многие европейские баскетбольные чемпионаты, а также НБА, временно приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон из-за распространения коронавируса.