Олимпиаду-2020 отменять не будут. Канада и Австралия на нее точно не поедут

Австралия и Канада отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если они состоятся летом 2020 года.

Заявления размещены на официальных сайтах комитетов Канады и Австралии.

Там опасаются угрозы распространения пандемии коронавируса.

В Канаде призвали МОК и ВОЗ перенести игры на год и пообещали помочь справиться со всеми сложностями, которые возникнут из-за переноса. В Австралии заявили, что в нынешних условиях внутри страны и в мире, учитывая ограничения на путешествия, не могут готовить команду к Олимпиаде.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, заявил сейчас нет смысла обсуждать отмену Олимпийских игр, так как до начала есть еще 4,5 месяца.

Позже он заявил, что отмена Олимпиады даже не рассматривается, передает пресс-служба МОК,

Как ранее сообщал Фокус:

Глава оргкомитета Олимпийских игр 2020 года в Токио, бывший премьер-министр Японии Есиро Мори опроверг слухи об отмене или переносе Олимпиады.