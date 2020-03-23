Свитолина предложила комплекс физических упражнений во время карантина

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина предложила комплекс упражнений для поддержания физической формы, которые можно выполнять дома во время карантина.

Своим комплексом украинская теннисистка поделилась в Facebook.

25-летняя Свитолина выполняет эти упражнения во время незапланированного перерыва.

"Круговая тренировка. 20 повторений на каждое упражнение. Первый уровень -- три подхода, второй уровень – пять подходов, третий уровень – семь подходов. 90 секунд отдыха между подходами", – написала Свитолина в Twitter.

Напомним, в начале марта Элина Свитолина победила на турнире WTA в мексиканском Монтеррее, обыграв в финале чешскую теннисистку Марию Боузкову – 7:5, 4:6, 6:4.

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