Решение принято: Олимпиаду в Токио переносят на год

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился отложить проведение Олимпийских игр-2020 в Токио из-за вспышки коронавируса. По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, речь идет о переносе на год, сообщило агентство Kyodo.

Решение было принято в ходе телефонного разговора Абэ с главой МОК Томасом Бахом.

Ранее председатель оргкомитета Олимпиады Ёсиро Мори говорил, что полная отмена Игр не рассматривается. При этом и Абэ заявлял, что речь может идти только об отсрочке Игр, но никак не об их отмене.

Перенос столь крупного спортивного мероприятия станет серьезным ударом по принимающей стране Японии и, несомненно, приведет к каскаду экономических, политических и социальных последствий. Это также создаст значительные логистические проблемы для олимпийских организаторов, пишет Kyodo.

Решение о переносе Игр было принято на фоне растущего давления со стороны спортсменов и спортивных организаций, чтобы перенести событие из-за быстрого распространения коронавируса. Канада и Австралия уже заявили, что не будут принимать участие в Играх в 2020 году.

Из-за введенных ограничений практически остановлены отборочные турниры. По данным МОК, на сегодняшний день только 57% спортсменов прошли квалификацию на предстоящие Игры, хотя Олимпийский огонь был зажжен 12 марта в Греции, как и планировалось, и прибыл в Японию 19 марта.

Напомним, 7 сентября 2013 года Токио получил право на проведение летних Олимпийских игр 2020 года.

9 июня 2017 года МОК утвердил официальную олимпийскую программу, включающую 339 соревнований по 33 видам спорта.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

27 февраля президент МОК Томас Бах сказал, что МОК "полностью привержен" проведению Олимпийских игр в соответствии с графиком.

22 марта МОК заявил, что рассмотрит альтернативные сценарии Олимпиады, включая отсрочку.

Проведение Олимпиады в Токио было запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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