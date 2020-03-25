Легенда "Милана" Паоло Мальдини рассказал, как боролся с коронавирусом

Легендарный крайний защитник и капитан "Милана" Паоло Мальдини, который ранее заразился коронавирусом, рассказал о симптомах болезни. Об этом пишет Спорт-Экспресс со ссылкой на Corriere della Sera.

"Сейчас я чувствую себя нормально, но еще есть кашель", – сказал Мальдини.

По его словам, коронавирус совершенно отличается от гриппа. Это новый вирус и враг, которого тело не знает.

"Я перестал чувствовать вкус и запах", – сказал Мальдини.

Он добавил, что во время лечения не принимал противовирусные препараты.

"Иногда появляются сильные боли в суставах и мышцах. В пик болезни была постоянная лихорадка, температура была 38,5 градусов. Я принимал только тахипирин и не использовал противовирусные препараты, потому что у меня никогда не было проблем с дыханием", – сказал Мальдини.

Как ранее сообщал Фокус:

Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".