По примеру Беларуси. Таджикистан отказался переносить чемпионат по футболу

Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) приняла решение проводить матчи национального первенства, несмотря на пандемию коронавируса. 4 апреля в стране стартует новый футбольный сезон, хотя матчи пока планируется проводить без зрителей на трибунах.

Об этом сообщает официальном сайте ФФТ.

"Меры приняты в целях защиты здоровья населения. Ранее Министерство здравоохранения Республики Таджикистан рекомендовало уменьшить массовые мероприятия в стране из-за угрозы коронавируса. Федерация футбола Таджикистана поддерживает эту рекомендацию и, в целях предосторожности, матч за Суперкубок страны с участием "Истиклола" и "Худжанда", который состоится 4 апреля на Центральном стадионе Душанбе и начнется в 17:00 часов, было решено провести без зрителей", – говорится в сообщении.

В стартующем чемпионате Таджикистана сыграют 10 команд. Игры первого тура пройдут 5 и 8 апреля.

В настоящее время все профессиональные футбольные турниры в Европе, за исключением чемпионата Беларуси, прерваны из-за пандемии коронавируса. В западном полушарии продолжают играть в футбол в Никарагуа.

Отметим, официально в настоящий момент в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".