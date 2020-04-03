Футбол обязательно вернется, но будет совсем другим, – президент ФИФА
Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что после пандемии ккоронавируса мировой футбол ждут кардинальные изменения. По его мнению, любимая игра миллионов станет еще более глобальной, но в то же время намного человечней.
Об этом пишет Reuters.
"Футбол обязательно вернется. Когда это случится, мы отпразднуем прекращение этого ужаса. Но один урок нужно усвоить: футбол после коронавируса будет совсем другим. Он станет более инклюзивным и социальным. Он будет привязан к отдельным странам, но вместе с тем станет еще более глобальным, менее высокомерным и более гостеприимным", – сказал Инфантино.
"Мы будем лучше, мы будем человечнее и внимательнее по отношению к истинным ценностям", – отметил функционер.
Ранее Инфантино заявил, что пришло время сделать шаг назад и реформировать спорт, и, в частности – футбол, в котором финансовые ресурсы все больше концентрировались в руках нескольких элитных клубов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В связи с коронавирусом УЕФА принял решение приостановить на неопределенное время все клубные турниры, проводимые под своей эгидой.
- Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".
- Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) приняла решение проводить матчи национального первенства, несмотря на пандемию коронавируса.