Во время карантина игроки "Динамо" будут получать полноценную зарплату, – Суркис

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что намерен платить футболистам клуба полноценную зарплату во время карантина. Об этом сообщает Цыганик Live.

"Я не могу сегодня своего футболиста заставить получать из-за форс-мажора меньшую зарплату, если он с этим сам не согласится. Но я ему и предложить сегодня ничего не могу, потому что я не знаю, как надо действовать в этой ситуации. Мы впервые оказались в такой ситуации", – сказал Суркис.

Он добавил, что пока остается президентом клуба, выполнение контракта всегда будет стоять у него на первом месте.

"Мы закрыли чемпионат меньше месяца назад. Прошло 20 дней, допустим. Говорить, что нужно платить меньше и другое - у них есть контракт. Пока я президент клуба, до тех пор и будем выполнять контракт", – сказал Суркис.

Напомним, из-за пандемии коронавируса футбольный клуб "Барселона" снижает зарплаты игрокам на 70%, кроме того, они будут скидываться на зарплату персоналу.

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