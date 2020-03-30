Футболисты "Барселоны" будут скидываться на зарплаты персоналу клуба

Принятые меры будут действовать во время чрезвычайного положения в Испании

Футбольный клуб "Барселона" снижает зарплаты игрокам на 70%, кроме того, они будут скидываться на зарплату персоналу. Об этом сообщил капитан клуба Лионель Месси, информирует tribuna.com.

“Игроки должны первыми помогать нашему клубу, когда он просит об этом. Помимо сокращения нашей зарплаты на 70% на период кризиса, мы также будем делать взносы, чтобы сотрудники клуба могли получать 100% своей зарплаты”, – сказано в сообщении Месси.

Такие меры клуб ввел из-за пандемии коронавируса. Они будут действовать во время чрезвычайного положения в Испании.

Напомним, что 27 марта FIFA провела встречу с представителями Ассоциации европейских клубов и Международной федерацией ассоциации профессиональных футболистов, на которой попросила игроков согласиться на временное снижение зарплат на 50% из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Несмотря на пандемию коронавируса и приостановку футбольных чемпионатов практически во всех странах Европы, Белорусская федерация футбола (БФФ) приняла решение не останавливать национальный чемпионат, и даже допустить зрителей на трибуны.

с 18 марта в Украине остановлены все футбольные соревнования. Помимо Белоруси, в Европе осталась еще одна страна, в которой играются поединки футбольного чемпионата – это турецкая Суперлига. Правда, все матчи играются при пустых трибунах.

Как ранее сообщал Фокус: