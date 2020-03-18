В Европе остался только один футбольный чемпионат, который не приостановили

Турецкая Суперлига продолжает функционировать

На фоне распространения коронавируса в Европе приостанавливаются национальные футбольные чемпионаты. В прошедший уик-энд очередные календарные матчи успели провести в Венгрии, России, Белоруси и Сербии, после чего национальные федерации этих стран приняли решение остановить проведение чемпионатов.

Об этом пишет LB.ua.

С 18 марта все футбольные соревнования в Украине решила остановить УАФ.

Таким образом, в настоящее время в Европе осталась лишь одна страна, в которой еще играются поединки футбольного чемпионата – это турецкая Суперлига. Правда, все матчи играются при пустых трибунах.

На футбольных полях Турции сейчас выступают украинцы Денис Гармаш, Николай Морозюк, Артем Кравец и Евгений Селезнев, а также принадлежащий "Динамо" Жерсон Родригеш.

Как ранее сообщал Фокус: