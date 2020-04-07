Экс-динамовец Алиев, назвавший коронавирус фейком, пожаловался на симптомы болезни

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который публично заявлял, что коронавирус это фейк, заболел. Диагноз болезни пока неустановлен, но после прогулки в киевском парке на Оболони у него поднялась температура.

В своем сториз Instagram Александр попросил у подписчиков совета, что ему делать в этой ситуации.

"Скажите, что делать. Температура 37,4-37,5. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете? Я просто заболел, простыл или как? Пока самочувствие нормальное у меня. Почему интересуюсь? Есть ли смысл вызывать скорую? Почитаю любые комментарии, будет очень приятно, если что-то посоветуете. Вот это я прогулялся сегодня", – высказался Алиев.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Александр запустил свой Youtube-канал под названием "Кент", и первом его выпуске во всеуслышание заявил: "Коронавирус, это все, конечно же херня".

Остается надеяться, что у Александра Алиева банальная простуда, и он скоро поправится.

На видео присутствует нецензурная лексика

Как ранее сообщал Фокус:

Немецкий футболист Бенедикт Хеведес, выступающий за московский "Локомотив", раскритиковал россиян за недостаточное внимание к эпидемии коронавируса. Спортсмен пришел в шок, когда увидел, что во время пандемии люди все еще сидят в кафе, ездят на метро и ходят по улицам. Происходящее футболист назвал "безумием".