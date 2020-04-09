Из-за коронавируса количество стран-хозяек Евро 2020 может сократиться, – СМИ

Организаторы Евро-2020 рассматривают вариант изменения международного формата проведения чемпионата на фоне обеспокоенности некоторых стран-хозяек, что они смогут принять у себя турнир после пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Изначально чемпионат должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. В связи с коронавирусом турнир перенесли на лето 2021 года.

Федерации футбола Испании и Италии уже заявили, что не уверены, смогут ли организовать проведение матчей из-за падения экономики, вызванного коронавирусом.

Единственная страна, которая на данный момент подтвердила свою готовность проводить Евро – это Англия. На лондонском стадионе Уэмбли должны были пройти матчи группового этапа, полуфиналы и финал чемпионата Европы.

Президент УЕФА Александер Чеферин, в связи с этим, допускает, что количество городов, принимающих турнир, может сократиться.

"Евро-2020 по-прежнему планируется проводить согласно утвержденному расписанию матчей и в тех же городах. Тем не менее, на данный момент это расписание не было официально подтверждено всеми. УЕФА находится в контакте с городами-хозяйками, и официальное заявление будет сделано позже, – сказал Чеферин.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с коронавирусом УЕФА принял решение приостановить на неопределенное время все клубные турниры, проводимые под своей эгидой.