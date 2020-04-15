Надоело смотреть бейсбол по телевизору: Трамп хочет возобновить в США спортивные мероприятия

Спорт
Лидер США надеется, что американские болельщики смогут вернуться на трибуны к августу или сентябрю

Президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что США должны возобновить проведение спортивных соревнований, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Hill.

"Мне надоело смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности. Хотя, честно говоря, времени на просмотр у меня практически нет",  – сказал Дональд Трамп.

Американский лидер проинформировал, что будет консультироваться по этому вопросу с руководителями НХЛ, НБА, других североамериканских спортивных организаций, а также  – с владельцами ряда американских спортивных команд.

"Нам нужно вернуть наш спорт. Это очень важно",  – сказал Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что надеется на то, что американские болельщики смогут вернуться на трибуны к августу или сентябрю.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Церемония открытия Олимпийских игр в Токио, пройдет 23 июля 2021 года. Соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса.