Надоело смотреть бейсбол по телевизору: Трамп хочет возобновить в США спортивные мероприятия

Лидер США надеется, что американские болельщики смогут вернуться на трибуны к августу или сентябрю

Президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что США должны возобновить проведение спортивных соревнований, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Hill.

"Мне надоело смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности. Хотя, честно говоря, времени на просмотр у меня практически нет", – сказал Дональд Трамп.

Американский лидер проинформировал, что будет консультироваться по этому вопросу с руководителями НХЛ, НБА, других североамериканских спортивных организаций, а также – с владельцами ряда американских спортивных команд.

"Нам нужно вернуть наш спорт. Это очень важно", – сказал Трамп.

Ранее Трамп заявлял, что надеется на то, что американские болельщики смогут вернуться на трибуны к августу или сентябрю.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за эпидемии коронавируса Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон.