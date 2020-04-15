Надоело смотреть бейсбол по телевизору: Трамп хочет возобновить в США спортивные мероприятия
2020-04-15 08:35:00
Лидер США надеется, что американские болельщики смогут вернуться на трибуны к августу или сентябрю
Президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что США должны возобновить проведение спортивных соревнований, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Hill.
"Мне надоело смотреть бейсбольные матчи 14-летней давности. Хотя, честно говоря, времени на просмотр у меня практически нет", – сказал Дональд Трамп.
Американский лидер проинформировал, что будет консультироваться по этому вопросу с руководителями НХЛ, НБА, других североамериканских спортивных организаций, а также – с владельцами ряда американских спортивных команд.
"Нам нужно вернуть наш спорт. Это очень важно", – сказал Трамп.
Ранее Трамп заявлял, что надеется на то, что американские болельщики смогут вернуться на трибуны к августу или сентябрю.
Как ранее сообщал Фокус:
- Из-за эпидемии коронавируса Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила игровой сезон.
- Церемония открытия Олимпийских игр в Токио, пройдет 23 июля 2021 года. Соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса.