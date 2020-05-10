Фанаты "Боруссии" установят на стадионе картонные фигуры со своими лицами

В преддверии возобновления сезона немецкой Бундеслиги фанаты "Боруссии" (Менхенгладбах), не имея возможности посещать матчи из-за коронавируса, смогут установить на домашнем стадионе картонные фигуры со своим лицом.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Фанаты клуба могут заказать такую фигуру, заплатив 19 евро. К настоящему моменту "Боруссия" изготовила уже более 12 тысяч картонных болельщиков. Это означает, что трибуны, безусловно, не будут пустыми.

Часть вырученных с заказов средств пойдет на благотворительность.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая футбольная Бундеслига возобновит сезон в этом месяце. Дата начала соревнований будет объявлена Германской Футбольной Лигой (DFL) в ближайшее время. Матчи будут проводиться за закрытыми дверьми. Тренироваться футболисты будут только на открытом воздухе, следуя конкретным правилам безопасности здоровья.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время выступления перед Национальным собранием объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса.