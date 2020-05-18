Леннокс Льюис: В реванше с Кличко не было смысла

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис, вспоминая бой с Виталием Кличко в июне 2003 года в Лос-Анджелесе, заявил, что не дал реванш украинцу, потому что в нем якобы не было смысла. Британец заявил, что победил Кличко-старшего и так, находясь не в самой лучшей физической форме.

Об этом пишет The Ring.

"Виталий эффективно использовал свою неуклюжесть. Все говорили, что мне следовало драться с ним снова, но он был вишенкой на моем пенсионном торте. Я принял бой с Кличко в короткие сроки и, несмотря на ментальную готовность, моя физическая подготовка не была идеальной", – сказал Льюис.

"Я победил Кличко в плохой форме, поэтому не было необходимости в реванше. Он, бесспорно, почувствовал мой апперкот", – добавил он.

В знаменитом бою в июне 2003 года Виталию Кличко засчитали поражение из-за сильного рассечения на лице, хотя он на тот момент выигрывал бой по очкам.

Как ранее сообщал Фокус:

Виталий и Владимир Кличко внесены в Книгу рекордов Гиннесса, как братья-чемпионы, которые на двоих провели наибольшее количество боев в боксерском ринге.