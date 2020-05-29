Ультрас "Динамо" отказались от поддержки команды из-за пустых трибун

Ультрас киевского "Динамо" White Boys Club (WBC) отказались поддерживать команду до тех пор, пока матчи будут проходить без зрителей. Об этом они заявили в своей группе в Telegram.

"Есть разные точки зрения на эту ситуацию, потому что, с одной стороны, команду следует поддерживать везде и всегда. А с другой – игры без зрителей – это пародия на футбол. Без эмоций, страсти и атмосферы. Стоило бы просто завершить чемпионат, чем доигрывать его в таком виде как сейчас", – говорится в сообщении.

По этой причине, заявили ультрас, они не будут присутствовать на стадионах в каком-либо виде.

"Все предложения развесить баннеры на пустом секторе, поставить картонных фанатов, включить заряды из колонок или транслировать пиротехнические шоу на экранах мы воспринимаем как бутафорию, которая никогда не заменит настоящих эмоций и духа фанатского сектора", – сказали фанаты.

Ультрас также заявили, что собираются игнорировать телевизионные трансляции матчей, и не будут организовывать показы игр возле стадиона.

"Мы не будем организовывать трансляции матчей возле стадиона. Смотреть матч под забором спортивной арены, дома перед телевизором или просто игнорировать его, ехать на выезд, несмотря на транспортные ограничения, или беречь себя и родных, оставаясь дома – единственного правильного решения нет", – говорится в сообщении.

Ультрас заявили, что в сложившейся ситуации, каждый вправе самостоятельно принимать решение, как действовать.

"Поэтому каждый самостоятельно решает для себя как действовать в этой ситуации ... И, надеемся, что совсем скоро мы увидимся на трибунах!", – сказали представители White Boys Club.

Отметим, уже 31 мая в 17.00 на НСК "Олимпийский" в рамках первого тура после возобновления УПЛ состоится встреча между "Динамо" и "Шахтером".

Как ранее сообщал Фокус:

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) получил от министерства здравоохранения разрешение возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка страны с 30 мая.