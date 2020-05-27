Минздрав запретил президенту "Динамо" посещать матчи своей команды

Браться Суркисы попали под возрастные ограничения на посещение стадионов

Президент ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис, а также его родной брат Григорий не смогут посещать матчи своей команды после возобновления футбольной Премьер-лиги и Кубка страны из-за ограничений Минздрава. Об этом написало LB.ua.

Хотя Министерство здравоохранения разрешило возобновить футбольные матчи с 30 мая, не все желающие смогут за ними наблюдать на стадионах.

В частности, в постановлении говорится, что во время матчей на территории стадиона могут находиться не более 200 человек в возрасте от 18-ти до 60-ти лет.

Таким образом, президент "Динамо" Игорь Суркис, которому 61 год и его брат Григорий, которому 70 лет, попадают под запрет Минздрава на посещение стадионов.

Отметим, что главным тренерам донецкого "Шахтера" Луишу Каштру и "Динамо" Алексею Михайличенко такие ограничения не грозят, так как португальцу идет 59-год, а украинцу – 58-й.

Согласно постановлению Минздрава, тренерам, игрокам и арбитрам разрешат не носить защитные маски на стадионе, но в помещении все должны будут соблюдать дистанцию не более одного человека на 10 кв.м. пощади. Кроме того, МОЗ запретил традиционный выход команд при сопровождении детей на матч и рукопожатия.

Премьер-лига уже составила план возобновления и доигрывания сезона после окончания карантина.

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