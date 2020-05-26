Минздрав разрешил возобновить матчи УПЛ и Кубка Украины 30 мая

В Премьер-лиге осталось доиграть еще четверть матчей

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) получил от министерства здравоохранения разрешение возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка страны с 30 мая. Об этом в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Большой футбол возвращается. Только что общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины начиная с 30 мая", - написал он

Также разрешено увеличить количество людей, которым можно находиться на стадионе во время матча. При ранее установленной квоте в 50 человек матчи было невозможно проводить, поэтому был подан запрос о расширении количества участников до 200 человек.

Павелко попросил исполком УАФ поддержать решение о возобновлении турниров и утвердить их календарь. Премьер-лига уже составила план возобновления и доигрывания сезона после окончания карантина.

Напомним, в середине марта чемпионат Украины был остановлен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. На тот момент состоялись 23 тура из 32.

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