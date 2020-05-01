Чемпионат Украины по футболу возобновят 30 мая. Всех футболистов протестируют на Covid-19

При условии, если выход из карантина состоится 11 мая

Украинская Премьер-лига составила план возобновления и доигрывания сезона после окончания карантина.

Об этом сообщает Sportarena.

Если выход из карантина должен состояться 11 мая, то график выглядит следующим образом: с 12 по 29 мая пройдет подготовка команд к возобновлению сезона. С 12 по 17 мая клубы должны провести тестирование представителей команд.

Возобновить УПЛ планируют 30 мая матчами 24-го тура.

25-й тур – 6 июня

26-й тур – 13 июня

27-й тур – 17 июня

28-й тур – 20 июня

29-й тур – 27 июня

30-й тур – 6 июля

31-й тур – 10 июля

32-й тур – 13 июля

Полуфиналы Кубка Украины хотят провести 10 июня. Финал – 17 июля.

Сезон завершится матчами плей-офф за участие в ЛЕ. Эти встречи запланированы на 21 и 24 июля.

Как ранее сообщал Фокус:

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