Чемпионат Украины по футболу возобновят 30 мая. Всех футболистов протестируют на Covid-19
2020-05-01 19:19:00
При условии, если выход из карантина состоится 11 мая
Украинская Премьер-лига составила план возобновления и доигрывания сезона после окончания карантина.
Об этом сообщает Sportarena.
Если выход из карантина должен состояться 11 мая, то график выглядит следующим образом: с 12 по 29 мая пройдет подготовка команд к возобновлению сезона. С 12 по 17 мая клубы должны провести тестирование представителей команд.
Возобновить УПЛ планируют 30 мая матчами 24-го тура.
- 25-й тур – 6 июня
- 26-й тур – 13 июня
- 27-й тур – 17 июня
- 28-й тур – 20 июня
- 29-й тур – 27 июня
- 30-й тур – 6 июля
- 31-й тур – 10 июля
- 32-й тур – 13 июля
Полуфиналы Кубка Украины хотят провести 10 июня. Финал – 17 июля.
Сезон завершится матчами плей-офф за участие в ЛЕ. Эти встречи запланированы на 21 и 24 июля.
Как ранее сообщал Фокус:
- Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал рабочую версию нового календаря плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также определил потенциальные даты проведения финалов турниров.
- Организаторы Евро-2020 рассматривают вариант изменения международного формата проведения чемпионата на фоне обеспокоенности некоторых стран-хозяек, что они не смогут принять у себя турнир после пандемии коронавируса.
- Исполнительный комитет УЕФА принял решение о переносе финального турнира Евро-2020. Он состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.
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