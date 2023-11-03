Первый матч после Франкова: "Шахтер" обыграл "Динамо" на Лобановском 1:0 (фото)

"Динамо" было активнее в первом тайме, а "Шахтер" провел гол в начале второй 45-минутки и удержал победный счет. Перед началом встречи футболисты отдали дань уважения журналисту Артему Франкову, который умер 54-м году жизни.

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3 ноября в Киеве на стадионе им. В. Лобановского в рамках 13-го тура УПЛ "Динамо" сыграло с "Шахтером" вничью 1:1.

Стартовому свистку предшествовала минута молчания в память о павших украинских воинах. Затем капитаны команд продемонстрировали футболки с фамилией Артема Франкова, пожалуй, главной фигуры отечественной футбольной журналистики последних десятилетий, который умер 30 октября. Франков был госпитализирован на прошлой неделе, но пережить второй в своей жизни инсульт не смог.

Владимир Бражко и Тарас Степаненко с футболкой Артема Франкова

К слову, "горняков" на поле привычно вывел Тарас Степаненко, а у динамовцев с капитанской повязкой был 21-летний Владимир Бражко.

В первом тайме команды преимущественно действовали позиционно. Поначалу проявлял активность Александр Зубков, у гостей также выделялся бразилец Невертон.

У хозяев же поля вернувшемуся в строй Николаю Шапаренко порой удавалось комбинировать с партнерами. В одном из эпизодов он вывел практически один на один с голкипером "Шахтера" Александра Караваева, но тот пробил выше ворот.

В концовке встречи уже десятому номеру "Динамо" совсем немного не хватило, чтобы дальним ударом поразить ворота Дмитрия Ризныка.

До этого был еще опасный удар Бенито в падении, который Ринзык отразил в нижнем углу.

"Шахтер" открыл счет на старте второго тайма. Невертон выдал голевую на Зубкова на линии штрафной, и полузащитник, по сути, в первом голевом эпизоде своей команды был точен.

За 10 минут до конца матча Николай Шапаренко попросил замену. Он потянул мышцу, попытавшись ударить издали. Теперь "Динамо" вновь может потерять своего ключевого полузащитника, который длительное время восстанавливался после травмы.

В последние пять минут Бражко мог сравнивать счет дальним ударом после розыгрыша штрафного. В одной из следующих атак Александр Караваев, казалось, бил наверняка, но попал в сетку с внешней стороны.

Уже в добавленное к матчу время "Шахтер" мог увеличить отрыв, но Дмитрий Крыськив пробил неточно.

Напомним, что Александр Алиев рассказал о лечении бывшего форварда "Динамо" Артема Милевского, которому посоветовал забыть, что он был футболистом и перестроиться.

Также сообщалось, что Лионель Месси стал восьмикратным обладателем "Золотого мяча", главной индивидуальной награды в футболе.