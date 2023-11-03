Перший матч після Франкова: "Шахтар" обіграв "Динамо" на Лобановському 1:0 (фото)

"Динамо" було активнішим у першому таймі, а "Шахтар" провів гол на початку другої 45-хвилинки і втримав переможний рахунок. Перед початком зустрічі футболісти віддали данину поваги журналісту Артему Франкову, який помер 54-му році життя.

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3 листопада в Києві на стадіоні ім. В. Лобановського в рамках 13-го туру УПЛ "Динамо" зіграло з "Шахтарем" унічию 1:1, Стартовому свистку передувала хвилина мовчання в пам'ять про полеглих українських воїнів. Потім капітани команд продемонстрували футболки з прізвищем Артема Франкова – головної фігури вітчизняної футбольної журналістики останніх десятиліть, який помер 30 жовтня. Франков був госпіталізований минулого тижня, але пережити другий у своєму житті інсульт не зміг.

Володимир Бражко і Тарас Степаненко з футболкою Артема Франкова

До слова, "гірників" на поле звично вивів Тарас Степаненко, а у динамівців із капітанською пов'язкою був 21-річний Володимир Бражко.

У першому таймі команди переважно діяли позиційно. Спочатку проявляв активність Олександр Зубков, у гостей також виділявся бразилець Невертон.

У господарів же поля Миколі Шапаренку, який повернувся в стрій, часом вдавалося комбінувати з партнерами. В одному з епізодів він вивів практично один на один із голкіпером "Шахтаря" Олександра Караваєва, але той пробив вище воріт.

У кінцівці зустрічі вже десятому номеру "Динамо" зовсім трохи не вистачило, щоб дальнім ударом уразити ворота Дмитра Різника.

До цього був ще небезпечний удар Беніто в падінні, який Ринзик відбив у нижньому куті.

"Шахтар" відкрив рахунок на старті другого тайму. Невертон видав гольову на Зубкова на лінії штрафного, і півзахисник, по суті, у першому гольовому епізоді своєї команди був точним.

За 10 хвилин до кінця матчу Микола Шапаренко попросив заміну. Він потягнув м'яз, спробувавши вдарити здалеку. Тепер "Динамо" знову може втратити свого ключового півзахисника, який тривалий час відновлювався після травми.

В останні п'ять хвилин Бражко міг зрівнювати рахунок дальнім ударом після розіграшу штрафного, а в одній із наступних атак Олександр Караваєв, здавалося, бив напевно, але влучив у сітку із зовнішнього боку.

Уже в доданий до матчу час "Шахтар" міг збільшити відрив у рахунку, але Дмитро Криськів пробив неточно.

Нагадаємо, що Олександр Алієв розповів про лікування колишнього форварда "Динамо" Артема Мілевського, якому порадив забути, що він був футболістом, і перебудуватися.

Також повідомлялося, що Ліонель Мессі став восьмиразовим володарем "Золотого м'яча", головної індивідуальної нагороди у футболі.