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Помер відомий спортивний журналіст Артем Франков: що відомо (фото)

Артем Франков, редактор журналу Футбол, журналіст
Спортивний журналіст Артем Франков

Журналіст Артем Франков перебував у реанімації після перенесеного інсульту. Він помер на 54-му році життя.

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У вівторок 31 жовтня о 22:40 помер спортивний журналіст, головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. Про це повідомили в його Telegram-каналі.

"Дорогі друзі, з великим жалем та скорботою, змушені повідомити, що 31 жовтня, о 22.40, Артем Вадимович помер. Вічна пам'ять…" — йдеться у повідомленні.

Пресаташе київського "Динамо" Андрій Шахов на своїй сторінці у Facebook також написав про смерть Франкова.

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"Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем", — наголосив Андрій Шахов.

На офіційній сторінці ФК "Динамо" розповіли, що Артем Франков перебував у реанімації після перенесеного інсульту.

"31 жовтня пішов з життя видатний український журналіст Артем Франков. Останні дні Артем Вадимович перебував у реанімації після перенесеного інсульту", — йдеться у повідомленні.

Артем Франков: що про нього відомо

Артем Франков народився 24 липня 1970 року в Харкові. Він був спортивним журналістом, головним редактором журналу "Футбол" з 1997 по 2022 роки. У 2012 році Франков отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Крім цього, він був автором численних книг про футбол.

Артем Франков, редактор журналу Футбол, журналіст Fullscreen
Артем Франков

Нагадаємо, 25 жовтня помер колишній командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-полковник Сергій Онищенко. Він обіймав посаду командувача Повітряних сил з 2010 по 2012 роки.

17 жовтня стало відомо про смерть колишнього гравця КВК, українського актора та ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо. Він помер у віці 55 років.