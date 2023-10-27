"Справжній воїн": помер екскомандувач Повітряних сил ЗСУ (фото)

Сергій Онищенко змінив чимало гарнізонів і посад. Почав із посади старшого льотчика, а пізніше став командиром ескадрильї. А в період 2010 — 2012 років він обійняв посаду командувача Повітряних сил ЗСУ.

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У середу, 25 жовтня, помер колишній командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-полковник Сергій Онищенко. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Як повідомили в джерелі, Сергій Онищенко розпочав свою кар'єру з позиції льотчика винищувального авіаційного полку та досягнув посади командувача Повітряних сил Збройних Сил України в період з 2010 до 2012 року. Його внесок у службу було відзначено численними державними нагородами та медалями.

Генерал-полковник Сергій Онищенко

Що відомо про Сергія Онищенка

Сергій Онищенко народився у військовій родині 23 лютого 1954 року в Чугуєві, Харківська область. Він успішно закінчив Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків, Військово-повітряну академію та Академію Збройних Сил України.

"Попри надзвичайно складні життєві та службові випробування, він залишався мужнім, справжнім, налаштованим на добро! Колеги та товариші по службі згадують його, як справжнього воїна, професіонала, компетентного та людяного командира", — зазначили в Повітряних силах.

Сергій Онищенко змінив чимало гарнізонів і посад. Почав із посади старшого льотчика, а пізніше став командиром ескадрильї. Пізніше — заступником командира та командира винищувального авіаційного полку, заступником командира авіаційної дивізії.

У 1992 році Сергія Онищенка було призначено на посаду заступника начальника з бойової підготовки в управлінні Військово-Повітряних Сил України. У 1997 році він став командиром винищувальної авіаційної дивізії, а вже наступного року він обійняв посаду командира 14-го авіаційного корпусу.

У 2004 році Сергій Онищенко став першим заступником Командувача Повітряних сил ЗС України, а в період 2010 — 2012 років обійняв посаду командувача Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше помер шоумен Сергій Сивохо. У 2021 році в одному з інтерв'ю Сергій Сивохо зізнався журналістам, що в нього з дитинства був бронхіт з астматичним компонентом. Це й було причиною проблем із зайвою вагою, кашлем і постійною задишкою.