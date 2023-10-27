"Настоящий воин": умер экс-командующий Воздушными силами ВСУ (фото)

Сергей Онищенко сменил немало гарнизонов и должностей. Начал с должности старшего летчика, а позже стал командиром эскадрильи. А в период 2010 – 2012 годов он занял должность командующего Воздушными силами ВСУ.

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В среду, 25 октября, умер бывший командующий Воздушными силами ВСУ генерал-полковник Сергей Онищенко. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как сообщили в источнике, Сергей Онищенко начал свою карьеру с позиции летчика истребительного авиационного полка и достиг должности командующего Воздушными силами Вооруженных Сил Украины в период с 2010 по 2012 годы. Его вклад в службу был отмечен многочисленными государственными наградами и медалями.

Генерал-полковник Сергей Онищенко

Что известно про Сергея Онищенко

Сергей Онищенко родился в военной семье 23 февраля 1954 года в Чугуеве, Харьковская область. Он успешно окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-воздушную академию и Академию Вооруженных Сил Украины.

"Несмотря на чрезвычайно сложные жизненные и служебные испытания, он оставался мужественным, настоящим, настроенным на добро! Коллеги и сослуживцы вспоминают его, как настоящего воина, профессионала, компетентного и человечного командира", – отметили в Воздушных силах.

Сергей Онищенко сменил немало гарнизонов и должностей. Начал с должности старшего летчика, а позже стал командиром эскадрильи. Позже – заместителем командира и командира истребительного авиационного полка, заместителем командира авиационной дивизии.

В 1992 году Сергей Онищенко был назначен на пост заместителя начальника по боевой подготовке в управлении Военно-Воздушных Сил Украины. В 1997 году он стал командиром истребительной авиационной дивизии, а уже в следующем году он занял должность командира 14-го авиационного корпуса.

В 2004 году Сергей Онищенко стал первым заместителем Командующего Воздушными силами ВС Украины, а в период 2010 – 2012 годов занял должность командующего Воздушными силами ВСУ.

Напомним, ранее скончался шоумен Сергей Сивохо. В 2021 году в одном из интервью Сергей Сивохо признался журналистам, что у него с детства был бронхит с астматическим компонентом. Это и было причиной проблем с лишним весом, кашлем и постоянной одышкой.