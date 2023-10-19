Помер Сергій Гладков, харківський клоун і зірка шоу "Каламбур"
Акторові було 60 років.
Помер відомий шоумен Сергій Гладков, виконавець безлічі ролей у шоу "Каламбур". Акторові та клоуну було 60 років. Про смерть колеги повідомив актор "Каламбура" Вадим Набоков, виконавець ролі Морячка в "Селі дурнів".
Сергій Гладков народився 20 лютого 1963 року в місті Харкові.Важливо
Закінчив Одеський політехнічний інститут — факультет Машинобудування та робототехніки.
Перші клоунські проєкти почав створювати ще під час навчання, закінчивши курси режисури та пантоміми.
Його першим клоунським гуртом став "Пантофон", створений у 1980-х.
Наступна трупа, "Магазин Фу", стала лауреатом численних фестивалів. З 1989 року колектив Гладкова почав працювати в Одеській державній філармонії та співпрацювати з комік-трупою "Маски".
А 1996 року клоун-група "Магазин Фу" об'єднується з комедійним дуетом "Солодке життя" і з'являється новий колектив "Каламбур".
Сергій Гладков грав безліч ролей у шоу: Мужика в "Селі дурнів", Невдаху в рубриці "Бар Каламбур", у "Залізному капутi" — Дранкеля, а в "Крутому піку" — диспетчера і "незрівнянну міс Мурпл у ролі міс Бурпл".
З початку 2000 року Сергій Гладков брав активну участь у гумористичних проєктах "Комедійний квартет", "Комедійний коктейль" і ситкомі "Дружна сімейка" як звукорежисер.
Останнім часом Гладков працював як звукорежисер і сценарист над створенням багатьох фільмів і серіалів. Повідомляється, що останніми роками актор жив в Одесі, де і відбудеться прощання.
Нагадаємо, раніше помер шоумен Сергій Сивохо. У 2021 році в одному з інтерв'ю Сергій Сивохо зізнався журналістам, що в нього з дитинства був бронхіт з астматичним компонентом. Це й було причиною проблем із зайвою вагою, кашлем і постійною задишкою.