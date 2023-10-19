Умер Сергей Гладков, харьковский клоун и звезда шоу "Каламбур"

Актеру было 60 лет.

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Скончался известный шоумен Сергей Гладков, исполнитель множества ролей в шоу "Каламбур". Актеру и клоуну было 60 лет. Об смерти коллеги сообщил актер "Каламбура" Вадим Набоков, исполнитель роли Морячка в "Деревне дураков".

Сергей Гладков родился 20 февраля 1963 года в городе Харькове.

Роли Сергея Гладкова в "Каламбуре" Фото: Соцсети

Важно

Умер композитор Геннадий Гладков, автор музыки к "Бременским музыкантам" и "Ну, погоди!"

Окончил Одесский политехнический институт — факультет Машиностроения и робототехники.

Первые клоунские проекты начал создавать еще во время учебы, окончив курсы режиссуры и пантомимы.

Его первой клоунской группой стала "Пантофон", созданная в 1980-х.

Следующая труппа, "Магазин Фу" стала лауреатом многочисленных фестивалей. С 1989 года коллектив Гладкова начал работать в Одесской государственной филармонии и сотрудничать с комик-труппой "Маски".

А в 1996 году клоун-группа "Магазин Фу" объединяется с комедийным дуэтом "Сладкая жизнь" и появляется новый коллектив "Каламбур".

Сергей Гладков играл множество ролей в шоу: Мужика в "Деревне дураков", Неудачника в рубрике "Бар Каламбур", в "Железном капуте" — Дранкеля, а в "Крутом пике" — диспетчера и "несравненную мисс Мурпл в роли мисс Бурпл".

Деревня дураков

С начала 2000 года Сергей Гладков принимал активное участие в юмористических проектах "Комедийный квартет", "Комедийный коктейль" и ситкоме "Дружная семейка" в качестве звукорежиссера.

В последнее время Гладков работал, как звукорежиссер и сценарист над созданием многих фильмов и сериалов. Сообщается, что в последние годы актер жил в Одессе, где и состоится прощание.

Напомним, ранее скончался шоумен Сергей Сивохо. В 2021 году в одном из интервью Сергей Сивохо признался журналистам, что у него с детства был бронхит с астматическим компонентом. Это и было причиной проблем с лишним весом, кашлем и постоянной одышкой.