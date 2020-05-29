Завершающие матчи Лиги чемпионов 2020 года могут состояться в Германии, – СМИ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает рассматривает возможность завершения в этом году турнира Лиги чемпионов в формате "Финала четырех", о чем ранее сообщило испанское издание AS. Однако телеканал Sky Sport Italia уточняет, что провести завершающие матчи планируют не в Стамбуле, как сообщалось ранее, а в Германии.

По информации издания, такая замена связана с тем, что Германия первой смогла вывести футбол из карантина и возобновить свой чемпионат. В результате инфраструктура страны наиболее подготовлена, чтобы принять решающие поединки самого престижного еврокубка.

Как сообщалось ранее, четвертьфиналы Лиги чемпионов будут состоять не из двух, а одного матча на нейтральном поле. Их победители и станут участниками "Финала четырех", в рамках которого будут сыграны три матча: два полуфинала и один финал.

Состояться матчи могут в конце августа.

Как ранее сообщал Фокус: