Попытка №3. Конор Макгрегор решил завязать с боями

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор сообщил о завершении карьеры профессионального бойца. Об этом он написал в Twitter.

"Я решил завязать с боями. Спасибо вам всем за потрясающие воспоминания, это был отличный период", — написал спортсмен.

К посту он прикрепил фото с матерью с одного из своих чемпионских поединков в Лас-Вегасе.

Конор Макгрегор уже дважды сообщал, что заканчивает с профессиональным спортом: 19 апреля 2016 года он написал в Twitter, что решил "уйти молодым", а 26 марта 2019 года заявил, что намерен сосредоточиться на "другом бизнесе".

Конор Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Всего за карьеру в MMA он провел 26 боев, 22 из которых завершились его победой и 4 — поражением. В последний раз он выходил на поединок на профессиональной арене в январе 2020 года. Тогда уже в первом раунде на 40 секунде Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне.

Как ранее сообщал Фокус:

Конор Макгрегор поддержал протестующих в США, которые вышли на улицы после смерти темнокожего Джорджа Флойда. Ирландец отметил, что в современном мире нет места несправедливости и расизму, и высказал надежду на то, что текущие события приведут к лучшему будущему.