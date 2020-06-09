Суркис о смене тренера в "Динамо": Не мешайте команде работать

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис резко отреагировал на спекуляции вокруг возможной смены главного тренера команды. В комментарии он заявил, что не нуждается в советах и рекомендациях, и попросил не мешать команде тренироваться.

Об этом сообщается на официальном сайте ФК "Динамо" Киев.

"Есть одно золотое правило, испытанное жизнью – никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более – навязчивые советы. Эта истина применима и в случае с моим выбором тренера для "Динамо", – сказал Суркис.

Он добавил, что не нуждается ни в чьих рекомендациях в этом вопросе.

"Всем большое спасибо за беспокойство, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться", – сказал президент Динамо.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российский футбольный специалист Юрий Семин рассматривается руководством киевского "Динамо" как один из главных кандидатов на должность наставника команды.

Сам Семин так высказался о возможном возвращении в киевский клуб: "Возвращение в "Динамо"? Ко мне по этому поводу никто не обращался".

Как ранее сообщал Фокус:

Президент ФК "Динамо" Киев Игорь Суркис, а также его родной брат Григорий не смогут посещать матчи своей команды после возобновления футбольной Премьер-лиги и Кубка страны из-за ограничений Минздрава.