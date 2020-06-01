Президент ФИФА Джанни Инфантино в своем обращении к 23-му конгрессу Украинской ассоциации футбола (УАФ) отметил недавние успехи украинских футболистов, в частности, победу на чемпионате мира U20 и выход главной команды на Евро-2020.

Об этом сообщается на сайте УАФ.

"Прошлый год стал невероятным для вас, для вашей футбольной ассоциации, для вашего футбола. Вы – чемпионы мира! Вы завоевали титул среди 20-летних в финале против Южной Кореи в Польше. Мы все помним ту игру и эмоции, которые вы подарили всему украинскому народу", – сказал Инфантино.

Он отметил работу главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"Вы также блестяще квалифицировались на Евро. На следующий чемпионат Европы, который состоится уже через год. Ваш главный тренер Андрей Шевченко – фантастический игрок и замечательный человек, воплощающий в жизнь футбольные ценности", – сказал Инфантино.

Футбольный чиновник не обошел стороной кризис, связанный COVID-19, пообещав помочь Украине в преодолении его последствий.

"Дорогие друзья, сейчас очень сложное время, связанное с кризисом через COVID-19. Мы в ФИФА стараемся помочь, предоставляя средства, в частности, по программе FIFA Forward. И мы работаем над тем, чтобы помогать еще более Украинской ассоциации футбола, так и другим ассоциациям во всем мире", – подытожил функционер.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что не намерен в ближайшее время покидать свой пост. Наставник отметил, что у него и команды есть незаконченное дело, а именно участие в Евро-2020, которое перенесли на 2021 год.