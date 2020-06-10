Боксер Александр Гвоздик объявил о завершении карьеры

Украинский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) завершает карьеру. Эту информацию, которая появилась сначала у инсайдеров, боксер подтвердил 9 июня изданию Tribuna.com.

От комментариев 33-летний Гвоздик воздержался.

Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012.

Боксер родом из Харьковской области, сейчас живет в США.

Последний бой на профессиональном ринге он провел 18 октября 2019 года, тогда Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву поединок за чемпионский титул по версиям WBC и IBF.

Как ранее сообщал Фокус:

После поражения от Артура Бетербиева украинец Александр Гвоздик был доставлен в больницу Филадельфии в качестве меры предосторожности. После нахождения под наблюдением врачей в течение почти двух суток, украинец покинул больничную палату.

Американский художник украинского происхождения, большой фанат Александра Гвоздика, Зеник Палагнюк создал портрет боксера из гвоздей и ниток.