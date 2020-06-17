Лигу Чемпионов и Лигу Европы доиграют в августе

Исполком УЕФА принял решение относительно проведения оставшихся матчей еврокубков.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА по итогам заседания исполнительного комитета.

Четвертьфиналы будут проводиться с 12 по 15 августа, полуфиналы – 18-19 августа в одноматчевом формате.

Финал состоится 23 августа в Лиссабоне. Путевки в четвертьфинал завоевали "Пари Сен-Жермен", "Атлетико", "РБ Лейпциг" и "Аталанта".

Лига Европы будет доиграна в Германии с 10 по 21 августа. Матчи 1/8 финала доиграют 5-6 августа, матчи финального турнира пройдут в Кельне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене. Финал примет Кельн.

Лиссабон был выбран для проведения матчей по той причине, что количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Португалии оказалось ниже, чем в других частях Европы. К тому же, в еврокубках не осталось португальских команд.

Как ранее сообщал Фокус:

Исполнительный комитет УЕФА перенес финальный турнир Евро-2020. Он состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.