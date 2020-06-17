УЕФА отменил проведение финала Лиги Чемпионов-2021 в Санкт-Петербурге

Финал Лиги чемпионов в 2021 году вместо Санкт-Петербурга пройдет в Стамбуле, который должен был принять решающий матч в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Первоначально местом проведения матча должен был быть Санкт-Петербург. В соответствии с новым решением, там пройдет финал турнира в сезоне 2021/2022.

Финал ЛЧ-2023 пройдет в Мюнхене, а в 2024 году главный матч примет стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, ранее исполком УЕФА принял решение относительно проведения оставшихся матчей еврокубков.

Как ранее сообщал Фокус:

Исполнительный комитет УЕФА перенес финальный турнир Евро-2020. Он состоится 11 июня – 11 июля 2021 года.