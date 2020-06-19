Фьюри составил рейтинг лучших супертяжей всех времен. Кличко там нет
Первое место Фьюри отдал легендарному Мохаммеду Али, сообщает wbcboxing в Istagram.
Топ-5 супертяжеловесеов всех времен по версии Тайсона Фьюри:
- Мохаммед Али
- Ларри Холмс
- Леннокс Льюис
- Джо Луис
- Роки Марчиано
Ранее Фьюри составил список лучших супертяжеловесов на сегодня. В нем он – лучший, а украинец Александр Усик – четвертый:
- Тайсон Фьюри
- Деонтей Уайлдер
- Энтони Джошуа
- Александр Усик
- Диллиан Уайт
Как ранее сообщал Фокус:
- Тайсон Фьюри заявил, что американский тяжеловес Деонтей Уайлдер, которого он победил в бою за титул в феврале, по-прежнему является самым опасным соперником для него.
- Александр Усик сказал, что Тайсон Фьюри является самым непредсказуемым и непростым для него соперником.