Фьюри составил рейтинг лучших супертяжей всех времен. Кличко там нет

Первое место Фьюри отдал легендарному Мохаммеду Али, сообщает wbcboxing в Istagram.

Топ-5 супертяжеловесеов всех времен по версии Тайсона Фьюри:

Мохаммед Али Ларри Холмс Леннокс Льюис Джо Луис Роки Марчиано

Ранее Фьюри составил список лучших супертяжеловесов на сегодня. В нем он – лучший, а украинец Александр Усик – четвертый:

Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Александр Усик Диллиан Уайт

Как ранее сообщал Фокус:

Тайсон Фьюри заявил, что американский тяжеловес Деонтей Уайлдер, которого он победил в бою за титул в феврале, по-прежнему является самым опасным соперником для него.