Фьюри составил рейтинг лучших супертяжей всех времен. Кличко там нет

Спорт
Чемпион мира по версии WBC поделился своим списком топ-5 боксеров всех времен с Всемирным боксерским советом. Себя в этот список Тайсон Фьюри не включил, впрочем, как и Владимира Кличко

Первое место Фьюри отдал легендарному Мохаммеду Али, сообщает wbcboxing в Istagram. 

Топ-5 супертяжеловесеов всех времен по версии Тайсона Фьюри:

  1.  Мохаммед Али
  2.  Ларри Холмс
  3.  Леннокс Льюис
  4. Джо Луис
  5. Роки Марчиано

Ранее Фьюри составил список лучших супертяжеловесов на сегодня. В нем он – лучший, а украинец Александр Усик – четвертый:

  1. Тайсон Фьюри
  2.  Деонтей Уайлдер
  3. Энтони Джошуа
  4. Александр Усик
  5.  Диллиан Уайт

Как ранее сообщал Фокус: