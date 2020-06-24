Ушел из жизни легендарный тренер "Карпат" Юрий Дячук-Ставицкий

Официальный сайт ФК "Карпаты" сообщает, что бывший главный тренер и функционер команды Юрий Дячук-Ставицкий умер на 74-м году жизни.

Известно, что менеджер длительное время боролся с онкологическим заболеванием.

За свою карьеру Дячук-Ставицкий был главным тренером (2004-2006, 2012 и 2014 - и.о.), генеральным и спортивным директором "Карпат" (2006-2009), а также руководителем развития детско-юношеского ФК "Карпаты".

Под его руководством в 2006 году "Карпаты" стали первым представителем первой лиги, который вышел в полуфинал Кубка Украины. В том же году "зелено-белые" после двухлетнего перерыва вернулись в высшую лигу.

"Юрий Михайлович навсегда останется в наших сердцах как профессионал, настоящий фанатик своего дела, могущественный человек с сильным характером, который заряжал коллег своей энергией", – говорится в заявлении пресс-аташе клуба Юрия Назаркевича.

Дячук-Ставицкий также работал в "Волыни", "Прикарпатье", "Газовике", запорожском "Металлурге" и "Анжи". В 2017 году он покинул "Карпаты" по состоянию здоровья.

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