Вспышка коронавируса в ФК "Карпаты": заразились 13 человек, – СМИ

Сезон, возможно, будет доигрывать молодежный состав команды

После отмены матча УПЛ между "Карпатами" и "Мариуполем" из-за распространения коронавируса в львовском клубе журналист Игорь Бурбас сообщил о настоящей эпидемии в команде. Об этом он написал в Twitter.

"К сожалению, ситуация во Львове намного серьезнее. Первая партия тестов уже обнаружила 13 случаев инфицирования, 7 из них – игроки первой команды. Цифры неокончательные, впереди вторая партия. "Карпаты" точно идут на карантин. Сезон, возможно, будет доигрывать молодежный состав. Если там все здоровы", – написал Бурбас.

После отмены матча в "Карпатах" заявили, что если руководство украинского футбола примет решение засчитать техническое поражение команде, его оспаривать не будут.

"Для нас здоровье наших сотрудников и наших футболистов дороже очков (в турнирной таблице, - ред.). Поэтому мы официально заявляем, что в случае, если УПЛ и УАФ примут решение засчитать "Карпатам" техническое поражение из-за не проведенного матча против ФК "Мариуполь", мы никоим образом такую ​​позицию оспаривать не будем", – говорится в официальном заявлении на сайте "бело-зеленых".

Как ранее сообщал Фокус:

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) получил от министерства здравоохранения разрешение возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка страны с 30 мая.