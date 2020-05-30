Футболисты "Карпат" заразились Covid-19, матч с "Мариуполем" отменен
2020-05-30 12:49:00
Все зараженные переведены на домашний карантин
Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги между "Карпатами" и "Мариуполем" будет отменен из-за распространения коронавируса во львовском клубе. Об этом сообщила пресс-служба "Карпат".
Отмечается, что по итогам тестирования коронавирус был диагностирован "у некоторых игроков и среди персонала". Все зараженные переведены на домашний карантин, у них отсутствуют симптомы.
"Чтобы не способствовать распространению Covid-19, "Карпаты" идут на режим самоизоляции", – заявили в клубе.
"Карпаты" уже сообщили о случаях заражения в клубе в УАФ и УПЛ. Львовский клуб ожидает, что вскоре будет принято решение о невозможности проведения матча против "Мариуполя".
Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас написал в Twitter, что автобус "Мариуполя", который направлялся во Львов, уже развернулся назад. Матч "Карпаты" - "Мариуполь" должен был состояться 31 мая в 14.00. "Карпаты" стали первым клубом УПЛ, в котором выявлены случаи заражения коронавирусом.
Как ранее сообщал Фокус:
- Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) получил от министерства здравоохранения разрешение возобновить матчи Премьер-лиги и Кубка страны с 30 мая.
- Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал рабочую версию нового календаря плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также определил потенциальные даты проведения финалов турниров.
- Финал Кубка Украины по футболу 2020 года состоится во Львове.