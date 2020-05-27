Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов

Изначально финал Кубка Украины планировали провести на стадионе в Тернополе

Финал Кубка Украины по футболу 2020 года состоится во Львове.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый на своей странице в Facebook.

"Финал Кубка Украины по футболу состоится во Львове. О таком решении сегодня сообщила Украинская ассоциация футбола. Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за сложной ситуацией с заболеванием коронавирус место проведения изменили. Поэтому 8 июля встретимся на Арене Львов. А на следующий год все дружно поедем на финал в Файне місто!", – сказал он.

Изначально финал Кубка Украины планировали провести на стадионе в Тернополе 13 мая, но турнир приостановили из-за ситуации с распространением коронавируса.

Из-за карантинных ограничений поединок должен состояться в присутствии на стадионе не более 200 человек.

Полуфиналы турнира должны пройти в июне: 17-го сыграют закарпатский "Минай" и киевское "Динамо", а 24-го – "Мариуполь" и полтавская "Ворскла".

Как ранее сообщал Фокус: