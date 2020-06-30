"Валенсия" второй раз за сезон сменила главного тренера

44-летний Селадес был назначен на должность в сентябре 2019 года, говорится в официальном сообщении клуба. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2021 года. Он сменил Гарсию Марселино, тренировавшего команду с 2017 года.

Клуб под руководством Селадеса впервые за семь лет вышел в плей-офф Лиги чемпионов, но не смог выйти в четвертьфинал. Проиграв три матча из последних четырех, "Валенсия" занимает сейчас восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, которое не позволяет в следующем сезоне сыграть в еврокубках. Но от седьмого, "зачетного" места ее отделяет одно очко.

Селадес пришел в "Валенсию" в начале сентября прошлого года. Это был его первый опыт самостоятельной работы на клубном уровне. До этого руководил сборными Испании разных возрастов, а также недолго работал ассистентом главного тренера в национальной команде и мадридском"Реале". Он был 11 наставником "Валенсии" с 2012 года. Под его руководством клуб провел 41 матч.

С 30 июня исполнять обязанности главного тренера клуба в шестой раз будет Воро Гонсалес. Ранее он четыре раза исполнял обязанности главного тренера, а в период с 2016 по 2017 год был главным тренером. С 2017 года он входит в тренерский штаб клуба.

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