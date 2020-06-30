Роналду опередил Месси в гонке за "Золотой мяч"

Обновленный рейтинг опубликовал портал Goal.

Отметим, что, по оценке портала, форвард "Барселоны" Лионель Месси выпал из тройки претендентов на "Золотой мяч" – ранее он занимал 3-е место, а сейчас находится на 4-й строчке.

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В свою очередь Криштиану Роналду переместился с четвертой позиции на вторую, а полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне – на одну строку ниже (ранее он был вторым).

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч" от Goal:

Роберт Левандовски ("Бавария") Криштиану Роналду ("Ювентус") Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити") Лионель Месси ("Барселона") Томас Мюллер ("Бавария") Карим Бензема («Реал») Неймар ("ПСЖ") Эрлинг Холанд ("Боруссия") Килиан Мбаппе ("ПСЖ") Джейдон Санчо ("Боруссия")

Как ранее писал Фокус:

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером.