"Шахтер" в четвертый раз подряд обыграл "Динамо" в УПЛ

В субботу, 4 июля, в центральном поединке 29 тура Украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер".

Матч состоялся на НСК "Олимпийский" и завершился победой "Шахтера" со счетом 3:2, пишет УНН.

Команды вышли на игру полурезервными составами: у "Динамо" было много травмированных, а "Шахтер" решил проверить молодых игроков.

Первый тайм завершился в пользу "горняков" – 2:0. Затяжная атака гостей привела к удару Сергея Болбата. Мяч после рикошета попал к стойке ворот, а дальше Тарас Степаненко добил мяч в сетку. На 39 минуте Евгений Коноплянка фирменным ударом в угол ворот делает счет 2:0.

На 51-й минуте "Динамо" один гол отыграло. После удара Николая Шапаренко мяч дошел до Беньямина Вербича, который также забил в пустые ворота. Далее динамовцы сравнивают счет. Де Пена перебросил вратаря "Шахтера" – 2:2.

А на 72-й минуте после паса Тайсона Алан Патрик прошил ворота "Динамо" – 3:2.

Отметим, что под завершение игры красную карточку получил хорватский защитник "бело-синих" Иосиф Пиварич.

Кроме того добавим, в турнирной таблице "Шахтер" лидирует с 75 баллами. "Динамо" удерживает вторую строчку – 55.

Как ранее сообщал Фокус:

31 мая в рамках первого тура после возобновления УПЛ донецкий "Шахтер" на НСК Олимпийский обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:1.