Хэмилтон и Mercedes выиграли Гран-при Штирии

Эта победа стала 85-й в карьере британца, который уступает по этому показателю лишь семикратному чемпиону мира немцу Михаэлю Шумахеру, сообщил Euronews.

Абсолютным провалом стала гонка для команды "Феррари": сразу после старта ее пилот монегаск Шарль Леклер столкнулся с партнером по команде немцем Себастьяном Феттелем. В итоге оба сошли с трассы.

Второе место в гонке занял финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас, третьим к финишу пришел нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

После двух этапов в личном зачете лидирует Боттас, вторым идет Хэмилтон, третьим – британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. В Кубке конструкторов впереди "Мерседес".

Следующий этап "Формулы-1" состоится через неделю в Венгрии.

Напомним, новый чемпионат "Формула-1" из-за коронавируса начался с большим опозданием. Первые гонки будут проходить при пустых трибунах. "Мы планируем провести гонки в Европе в июле, августе и начале сентября. В сентябре, октябре и ноябре мы увидим гонки в Евразии, Азии и Америке, завершая сезон в декабре с Бахрейном перед традиционным финалом в Абу-Даби", сказано в официальном заявлении на сайте "Формулы-1".